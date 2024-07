Mercato - OM : Accord trouvé pour le prochain transfert !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Jonathan Clauss est annoncé sur le départ, l’OM pourrait déjà lui avoir trouvé un remplaçant. Ces derniers jours, la direction olympienne est annoncée sur la piste de Youcef Atal, libre après avoir passé les six derniers mois en Turquie à Adana Demirspor. Un accord contractuel a même été trouvé avec l’international algérien.

Déjà poussé vers la sortie cet hiver, Jonathan Clauss semble arriver au bout de son aventure à l’OM, qu’il a rejoint il y a deux ans en provenance du RC Lens. L’international français (13 sélections) pourrait retrouver son ancien entraîneur chez les Sang et Or , Franck Haise. Désormais sur le banc de l’OGC Nice, le technicien aimerait recruter le latéral droit de 31 ans.

Atal successeur de Clauss ?

Si Jonathan Clauss est plus que jamais sur le départ, l’OM de son côté a déjà une petite idée pour lui succéder. Marseille compte déjà l’international panaméen Amir Murillo (28 ans, 72 sélections) dans ses rangs, qui pourrait voir Youcef Atal (28 ans) débarquer. Une piste qui a pris de l’ampleur ces derniers jours et qui pourrait bien se concrétiser.

Accord trouvé entre l’OM et Atal