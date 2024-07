Mercato : Un attaquant dit oui, catastrophe pour l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son secteur offensif après les départs de Vitinha et Iliman Ndiaye, l'OM a fait de Mason Greenwood sa grande priorité pour cet été. Cependant, la concurrence est rude dans ce dossier puisque la Lazio Rome aurait même déjà trouvé un accord avec l'ailier anglais en vue d'un transfert cet été.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a officialisé les signatures d'Ismaël Koné et Lilian Brassier, les deux premiers renforts pour Roberto De Zerbi. Mais bien évidemment, le club phocéen ne compte pas s'arrêter là et cherchera également à renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la priorité de Pablo Longoria se nomme Mason Greenwood, qui sort d'une belle saison avec Getafe, et sur lequel Manchester United ne compte pas.

Manchester United revoit ses exigences à la baisse pour Greenwood

Et selon les informations d'Alfredo Pedulla, les Red Devils espèrent d'ailleurs vendre le plus rapidement possible Mason Greenwood. C'est la raison pour laquelle les Mancuniens auraient revu leurs exigences à la baisse. Après avoir réclamé près de 40M€, la direction de Manchester United pourrait se contenter d'une somme avoisinant les 30M€. Une bonne nouvelle pour l'OM.

Greewood déjà d'accord avec la Lazio qui accélère pour son transfert

Mais aussi pour la Lazio Rome ! Et pour cause, Alfredo Pedulla ajoute que le club italien a trouvé un accord avec Mason Greenwood qui semble bien plus emballé à l'idée de rejoindre le club de la capitale italienne que l'OM. D'ailleurs, après avoir proposé 20M€ à Manchester United, la Lazio pourrait prochainement revoir sa proposition à la hausse en atteignant 23-24M€ avec quelques bonus. Claudio Lotito ne veut absolument pas rater cette opportunité, au point que le président de la Lazio envisage de vendre son avant-centre Valentín Castellanos pour financer le transfert de Mason Greenwood. L'OM est donc clairement sous la menace.