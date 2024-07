Mercato - OM : Un crack veut jouer pour De Zerbi

Axel Cornic

Considéré comme l’une des grandes promesses du football argentin, Valentín Carboni aurait tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi, qui le voudrait pour son Olympique de Marseille. Des négociations seraient en cours avec l’Inter, qui après l’avoir prêté à Monza la saison dernière pourrait bien lui donner une chance en équipe première.

On commence à y voir plus clair pour l’OM que veut dessiner Roberto De Zerbi. Ainsi, Ismaël Koné et Lilian Brassier sont déjà arrivés et de nombreux autres pourraient suivre avec notamment Mason Greenwood, que Manchester United souhaiterait absolument vendre cet été.

Carboni veut rejoindre l’OM de Roberto De Zerbi

Mais comme souvent, Pablo Longoria pourrait trouver son bonheur en Italie, avec Valentín Carboni. Connu en Serie A pour être l’un des talents à suivre, il a réalisé des choses très intéressante lors de son prêt à Monza. D’après les informations de RMC Sport , De Zerbi souhaite l’avoir à l’OM et le milieu offensif de 19 ans serait très tenté par ce nouveau défi dans sa jeune carrière. A noter que selon le site spécialisé Transfermarkt , son prix sur le marché serait actuellement de 15M€.

« Je n'exclus pas qu'il puisse rester avec nous »