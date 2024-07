Mercato - OM : De Zerbi se prend un coup de pression !

La rédaction

Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, Roberto De Zerbi aurait activé une nouvelle piste à l’Olympique de Marseille. Il souhaiterait vraisemblablement recruter Valentín Carboni, grand espoir de l'Inter actuellement à la Copa America avec l’Argentine, qui cette saison a réalisé des débuts assez prometteurs en Serie A avec son prêt à Monza.

On commence à y voir plus clair dans l’OM que veut dessiner Roberto De Zerbi. Réputé pour sa vision du football assez particulière, l’Italien souhaite avoir sous ses ordres des joueurs au profil précis et récemment, il aurait particulièrement poussé pour boucler l’arrivée d’Ismaël Koné en provenance de Watford.

Mercato - OM : C’est confirmé, Longoria veut offrir un crack à De Zerbi https://t.co/hJeLC1djQO pic.twitter.com/v2rZ1T3Isl — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

« Nous étudierons sereinement toutes les propositions qui ne sont pas arrivées aujourd'hui »

Il est loin d’être rassasié puisque Gianluca Di Marzio nous a appris ce mardi qu’il souhaiterait recruter Valentín Carboni, milieu offensif de 19 ans qui a beaucoup fait parler de lui en Serie A, avec un prêt plus que convaincant du côté de Monza. Sauf que l’Inter ne semble pas vraiment vouloir s’en séparer pour le moment ! « Carboni est un joueur de l’Inter, nous étudierons sereinement toutes les propositions qui ne sont pas arrivées aujourd'hui » a déclaré Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club lombard, au micro de Sky Sport Italia .

« Je n'exclus pas qu'il puisse rester avec nous »