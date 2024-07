Mercato - OM : Ce transfert à 25M€ est déjà programmé !

Amadou Diawara

Dans le viseur de l'OM, Mason Greenwood serait on ne peut plus proche d'un départ de Manchester United. Alors que les Red Devils voudraient se séparer de lui cet été, le crack de 22 ans aurait eu une discussion constructive sur son transfert avec sa direction. Et heureusement pour l'OM, il serait actuellement en pole position pour finaliser l'opération Greenwood.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester United, Mason Greenwood serait dans le collimateur de l'OM. A en croire La Minute OM, le crack anglais de 22 ans serait même la priorité du club phocéen actuellement. Et cela tombe plutôt bien, puisque Mason Greenwood et Manchester United voudraient se séparer cet été.

Manchester United prépare le départ de Greenwood

Selon les informations de The Athletic , Mason Greenwood s'est rendu au centre d'entrainement de Manchester United ce lundi matin. Toutefois, l'international anglais aurait fait le déplacement pour discuter de son départ avec sa direction, et non pour participer à la séance du jour. D'après le média britannique, Mason Greenwood aurait eu une discussion brève, mais constructive, avec les hautes sphères de Manchester United. Et il n'aurait jamais été question qu'il participe à la reprise des entrainements avec le groupe d'Erik ten Hag. Alors qu'un transfert serait envisagé, Mason Greenwood ne devrait pas réintégrer l'équipe première des Red Devils.

L'OM est en pole position pour Greenwood