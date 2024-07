Mercato : Polémiques en pagaille, que doit faire l’OM ?

Jean de Teyssière

Le mercato est très animé à Marseille ! L'OM a réussi à convaincre Roberto De Zerbi de prendre la tête de l'effectif mais il faut maintenant lui offrir un groupe compétitif. Deux noms reviennent régulièrement : ceux de Mason Greenwood et Youcef Atal. Mais ces deux joueurs ont un passé sulfureux, marqué par des procès. Ces polémiques vont jusqu'à enflammer les politiques locales alors, quel choix doit faire l'OM ?

Le mercato marseillais a été marqué par deux arrivées : celles d'Ismaël Koné et de Lilian Brassier. Mais les dirigeants marseillais n'ont pas encore terminé et aimeraient offrir à leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, un effectif compétitif pour retrouver rapidement le haut du classement et la Coupe d'Europe. L'OM vise deux joueurs mais dont la réputation a été récemment écornée par divers affaires judiciaires...

Greenwood, des poursuites abandonnées

L'un des joueurs visés par un récent scandale se nomme Mason Greenwood. Alors qu'il évolue à Manchester United, il est accusé par sa compagne, Harriet Robson de violences conjugales et tentative de viol. Elle publiera même des photos des coups portés par le milieu anglais, provoquant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Un procès est en cours et le 2 février 2023, les charges contre Mason Greenwood sont abandonnées, mais Manchester United décide malgré tout de faire partir son joueur.

Atal condamné pour provocation à la haine raciale

Le joueur qui fait le plus couler d'encre ces derniers jours n'est autre que Youcef Atal. L'international algérien a été condamné pour provocation à la haine raciale à 45 000€ d'amende et huit mois de prisons avec sursis pour avoir relayé sur les réseaux sociaux un message à caractère antisémite. Samedi, le maire de Marseille, Benoît Payan s'est même opposé à l'arrivée de l'ancien niçois. Le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, a même adressé un courrier à l'OM pour leur faire part de leur indignation quant à la potentielle arrivée du latéral algérien.





Selon vous, que doit faire l'OM avec Mason Greenwood et Youcef Atal ? A vos votes !