Mercato : L’OM est favori pour ce gros transfert

Alexis Brunet

L’OM a déjà bien avancé sur son mercato, en offrant deux recrues à Roberto De Zerbi. Mais Pablo Longoria ne souhaite pas s’arrêter là et il désire encore boucler l’arrivée de plusieurs joueurs. Le club phocéen est notamment sur la piste de Mason Greenwood, qui pourrait quitter Manchester United contre 40M€. Marseille serait d’ailleurs la formation la plus intéressée pour s’attacher les services de l’Anglais.

L’été s’annonce très chaud à Marseille. Encore une fois, Pablo Longoria a décidé ou a été contraint de tout changer. Il a d’abord dû retrouver un nouvel entraîneur après le départ de Jean-Louis Gasset. Le favori a longtemps été Sérgio Conceição, mais c’est finalement sur Roberto De Zerbi que s’est porté le choix du président de l'OM. Maintenant, le dirigeant espagnol doit construire une équipe compétitive.

Déjà deux recrues à l’OM

Pablo Longoria ne chôme pas en ce début de mercato. L’OM a déjà enregistré l’arrivée de deux recrues. Tout d’abord, Ismaël Koné a débarqué en provenance de Watford pour renforcer le milieu de terrain. L’international canadien a coûté environ 12,5M€ à Marseille. Par la suite, le club phocéen a également bouclé la venue de Lilian Brassier. Le défenseur central de Brest s’est engagé sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. L’opération serait de l’ordre de 11M€.

Le mercato s’emballe, gros danger pour l’OM ? https://t.co/VDotROPTxh pic.twitter.com/JovZsLkBnJ — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

L’OM est le club qui pousse le plus pour Greenwood