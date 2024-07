Mercato : L’OM victime d’un gros flop à l’étranger ?

Axel Cornic

Actuellement à la Copa America avec l’Argentine, Valentín Carboni est l’un des talents à suivre en Serie A et il n’a pas échappé à Roberto De Zerbi. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille souhaiterait l’avoir sous ses ordres la saison prochaine, mais pour le moment les négociations avec l’Inter ne semblent pas vraiment avancer.

Du côté de Marseille on travaille d’arrache-pied pour préparer la prochaine saison, la première de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM. Pablo Longoria semble vouloir donner à son nouveau coach les joueurs parfaits pour son style de jeu et pourrait notamment se tourner vers la Serie A, avec un jeune crack argentin.

De Zerbi veut Carboni à l’OM

Il s’agit de Valentín Carboni, milieu offensif d’à peine 19 ans qui est revenu à l’Inter après un prêt plus que convaincant à Monza. Son club ne serait pas contre un départ vers l’OM, mais seulement pour un transfert et surtout pour une offre très convaincante. Les médias italiens parlent notamment d’un possible départ autour des 30M€.

L’Inter pourrait finalement le garder