Mercato - OM : Une folie à 40M€ pour De Zerbi ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour son Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi aurait glissé plusieurs noms à Pablo Longoria. Cela serait notamment le cas de Valentin Carboni, milieu offensif argentin de l'Inter, qui la saison dernière a montré de très belles choses lors de son prêt à Monza.

L’été s’annonce bouillant pour l’OM ! Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, de nombreuses pistes sont annoncées du côté de Marseille, avec deux recrues déjà bouclées. Mais c’est loin d’être terminé, puisque le nouveau coach phocéen aurait un nouvel objectif.

Mercato : Fiasco à l’Euro, il peut débarquer à l’OM https://t.co/wWsX3e94fs pic.twitter.com/q3Y0kfBUNN — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Carboni, le prochain objectif de l’OM

Plusieurs médias français comme étrangers ont en effet évoqué un intérêt concret de la part de l’OM pour Valetin Carboni, considéré comme l’un des talents argentins à suivre en ce moment. Après un prêt très convaincant à Monza, le milieu offensif est rentré à l’Inter et De Zerbi souhaiterait lui offrir l’occasion de poursuivre sur sa lancée dans le sud de la France.

Son prix monte à 40M€