Mercato - OM : Le transfert d'un attaquant prend forme ?

Alexis Brunet

L’OM est en feu sur le mercato. Pablo Longoria souhaite offrir un effectif très compétitif à Roberto De Zerbi, dans le but de retrouver les sommets en Ligue 1. Dans ce sens, le club phocéen a déjà mis la main sur Ismaël Koné et Lilian Brassier. La troisième recrue marseillaise pourrait bien être Mason Greenwood, avec qui les discussions avancent bien.

Après une huitième place en Ligue 1 la saison dernière, l’OM est dans l’obligation de se reprendre l’année prochaine. Cette mission a été confiée à Roberto De Zerbi, qui est devenu le nouvel entraîneur du club phocéen, après le départ de Jean-Louis Gasset.

Déjà deux recrues à l’OM

Mais pour espérer retrouver les sommets en Ligue 1 et la coupe d’Europe, Roberto De Zerbi aura besoin d’un effectif compétitif et donc de renforts. Pour le moment, l’OM a déjà mis la main sur deux joueurs. Ismaël Koné est arrivé en provenance de Watford et Lilian Brassier a été prêté avec obligation d’achat par Brest.

Mercato - OM : De Zerbi passe un coup de fil pour boucler un énorme transfert https://t.co/DqpzQiaIUZ pic.twitter.com/hwSQObx67j — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

L’OM avance bien sur le dossier Greenwood