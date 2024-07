Mercato : De Zerbi dit tout sur son choix de rejoindre l’OM

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de grands clubs européens, c’est finalement à l’OM que Roberto De Zerbi a décidé de poursuivre sa carrière. Un choix sur lequel est revenu le technicien italien. Ce dernier assure qu’il a toujours été fasciné par Marseille, une ambiance chaude qui lui rappelle ses années à Foggia.

Un choix qui en a surpris plus d’un. À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM a finalement réussi à s’attacher les services de Roberto De Zerbi. Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens, le technicien italien s’est finalement engagé jusqu’en juin 2027 avec le club marseillais après son départ de Brighton. Un choix surprenant dont Roberto De Zerbi a expliqué les raisons.

Mercato - OM : Voilà le nouveau dossier chaud de De Zerbi https://t.co/sN3cPbg2Fl pic.twitter.com/lhdzGc6pKx — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

« C'est un endroit qui m'a toujours fasciné »

« Je pensais rester sur place pendant un an si je ne trouvais pas d'offre qui me stimule. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour différentes raisons, nous n'avons pas trouvé d'accord. Les dirigeants marseillais, eux, ont été clairs dès le départ. Et puis c'est un endroit qui m'a toujours fasciné, enfant j'admirais des champions comme Rudi Völler et Chris Waddle. C'est un endroit où les supporters sont très chaleureux et passionnés, un peu comme moi », a expliqué Roberto De Zerbi, dans un entretien accordé au média italien Zeta .

« J'ai choisi l'OM parce qu'il me rappelle beaucoup la passion et la pression que j'ai vécues à Foggia »