De Zerbi : Un club XXL recalé pour l’OM

C’est désormais officiel, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l’OM. A la recherche du successeur de Jean-Louis Gasset, le club phocéen s’est attaché les services de l’Italien, qui avait décidé de quitter Brighton. Le voilà donc désormais à l’OM, bien que De Zerbi avait d’autres clubs à ses trousses, à commencer par… Manchester United.

Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao… C’est finalement Roberto De Zerbi qui est le nouvel entraîneur de l’OM. A 45 ans, l’Italien se retrouve donc aux commandes du club phocéen. Un nouveau défi pour lui après avoir notamment entraîné Sassuolo ou encore Brighton. De Zerbi a donc accepté de rejoindre l’OM, un choix qui en a surpris plus d’un. En effet, les observateurs s’attendaient à le voir rejoindre un club plus huppé. Ce n’étaient pourtant pas les offres qui manquaient…



De Zerbi refuse Manchester United

Comme le10sport.com avait notamment pu vous le révéler, Roberto De Zerbi était dans les petits papiers de Manchester United pour remplacer Erik ten Hag. Mais voilà que cela n’intéressait visiblement pas le nouvel entraîneur de l’OM. En effet, sur RMC , Johann Crochet a fait savoir à propos de De Zerbi-Manchester United : « Il y a eu proposition d’un club anglais et celui qui a mis un terme aux discussions, c’est De Zerbi. Qui ? Manchester United. Je peux le certifier, le signer sans aucun problème. Sur Liverpool et le Bayern, je n’ai rien ».

« Je suis très heureux de m’engager avec l'Olympique de Marseille »