Mercato - OM : L'Italie annonce un coup de maître avec De Zerbi

La presse italienne est unanime. L'OM a réalisé un gros coup en s'attachant les services de Roberto De Zerbi. Désiré par plusieurs cadors, le technicien transalpin a été sensible aux arguments de Pablo Longoria, mais aussi de Mehdi Benatia. Sous son règne, plusieurs joueurs pourraient se révéler au plus haut niveau.

Le plan C était le bon pour Pablo Longoria. Après Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, le président de l'OM a trouvé son bonheur en la personne de Roberto De Zerbi. Après son passage à Brighton, le technicien italien s'est montré ouvert pour prendre la direction du club marseillais, et ce sans Ligue des champions.

De Zerbi a refusé deux cadors

Pourtant, De Zerbi ne manquait pas de courtisans. Avant de signer, le coach aurait refusé des offres du Bayern Munich et de Manchester United. Directeur éditorial du média local de CanaleSassuolo, Giuseppe Guarino a salué cette opération.

«Roberto De Zerbi est un grand entraîneur »