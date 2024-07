Mercato : L’OM à fond sur un joueur du Maroc ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Ismaël Koné et en attendant l’officialisation du transfert de Lilian Brassier, l’OM continue de chercher à renforcer son effectif. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient réactivé une piste déjà étudiée auparavant, celle menant à l’international marocain Bilal El Khannouss, à qui il reste trois ans de contrat avec Genk.

Officiellement nommé entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi tient déjà ses deux premières recrues, Ismaël Koné et Lilian Brassier. Un accord de principe a été annoncé pour le premier, tandis que le second devrait débarquer en provenance de Brest et c’est désormais le secteur offensif qui pourrait être concerné.

L’OM toujours intéressé par El Khannouss ?

Dans cette optique, une piste déjà évoquée l’hiver dernier serait toujours d’actualité à l’OM, celle menant à Bilal El Khannouss. D’après les informations de La Tribune OM , la direction olympienne aurait manifesté son intérêt pour l’international marocain (14 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Genk.

De Zerbi a validé la piste