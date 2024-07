Mercato - OM : Un club sauve Longoria !

Arnaud De Kanel

Habitué à trainer ses boulets jusqu'à expiration de leurs contrats, l'OM change tout cet été. En effet, Pablo Longoria a trouvé le club avec qui faire affaire durant ce mercato estival. Il s'agit du Genoa qui a déjà récupéré Kevin Strootman par le passé, et maintenant Vitinha et Ruslan Malinovskyi.

Alors que Roberto De Zerbi s'est engagé pour trois saisons, l'OM fait le ménage au sein de son effectif. Cette semaine, le club phocéen a officialisé la vente d'Iliman Ndiaye à Everton et retrouve pratiquement sa mise de départ. Le Sénégalais avait gardé une belle cote malgré sa saison compliquée à l'inverse d'autres joueurs marseillais comme Vitinha. Mais Pablo Longoria a trouvé le club pour refourguer les indésirables.



Le Genoa permet à l'OM de limiter la casse

Le président de l'OM n'a pas connu que des réussites dans ses recrutements. Ruslan Malinovskyi et Vitinha en sont de parfait exemples, eux qui ont pourtant fait l'objet d'investissements importants. Mais heureusement pour lui, Pablo Longoria peut compter sur le Genoa. Étonnamment, le club italien a fait le pari d'acheter définitivement Vitinha après avoir accepté de se faire prêter le Portugais pendant six mois. Le Genoa a également acheté Ruslan Malinvoskyi au prix réclamé par l'OM et a même recruté Kevin Strootman lorsque les Phocéens n'en voulaient plus.

Le Genoa a tenté de récupérer Pau Lopez

En plus de cela, il a même été question d'un potentiel transfert de Pau Lopez au Genoa. Ce n'est un secret pour personne, l'OM se cherche un nouveau gardien et souhaite donc se débarrasser du portier espagnol. Les Italiens étaient prêts à filer un nouveau coup de main à Pablo Longoria mais Lopez devrait finalement rejoindre Come, le club de Cesc Fabregas dans lequel Thierry Henry, entre autres, a investi. Les bonnes relations entre Pablo Longoria et le Genoa font les affaires du dirigeant espagnol qui en profite pour sauver son bilan.