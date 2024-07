Mercato : Un départ XXL est confirmé au FC Nantes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Kombouaré perd l'un de ses soldats. En fin de contrat, Moussa Sissoko a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le FC Nantes. L'international français aurait donné son accord à Watford. Lundi prochain, il devrait se rendre en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Il y a quelques jours, Franck Kita et Antoine Kombouaré s'étaient présentés en conférence de presse afin de faire un long point sur le mercato. Les deux hommes n'ont pas été rassurants puisqu'ils ont laissé entendre que plusieurs cadres pourraient quitter le FC Nantes cet été, en cas d'offre satisfaisante, comme Mostafa Mohamed ou Moses Simon.





Mercato - FC Nantes : Kombouaré annonce trois énormes départs ! https://t.co/2kH1YiLe5P pic.twitter.com/pmhx39qppG — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Départ confirmé pour Moussa Sissoko

Lui, était dans une situation particulière. En fin de contrat avec le FC Nantes, Moussa Sissoko avait la possibilité d'étirer son bail pour au moins une saison. Mais selon les informations de L 'Equipe , le milieu de terrain de 34 ans a pris la décision de retourner en Premier League.

Retour en Premier League