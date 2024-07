Mercato : Le PSG dégaine un contrat en or, c’est un échec annoncé

Axel Cornic

Luis Enrique souhaite avoir Khvicha Kvaratskhelia sous ses ordres la saison prochaine, mais pour le moment ce dossier semble être dans une impasse. Car le Napoli n’a aucune intention de vendre sa star et ces dernières semaines, plusieurs offres du Paris Saint-Germain auraient été refusées, notamment une d’une valeur de 100M€.

C’est le gros feuilleton de ce début de mercato parisien. Pour remplacer un Kylian Mbappé parti au Real Madrid, Luis Enrique souhaiterait miser très gros sur Khvicha Kvaratskhelia, qui s’est révélé sous les couleurs du Napoli ces deux dernières saisons. Sauf que pour le moment, un transfert semble être mal embarqué...

Kvaratskhelia, la polémique de l’été

Les dirigeants du Napoli clament en effet haut et fort ne pas vouloir vendre l’ailier géorgien, dont l’actuel contrat va jusqu’en 2027. Ils auraient ainsi offert deux offres de respectivement 60 et 100M€, faisant une offre de prolongation à l’agent du joueur, qui pour le moment n’aurait pas donné la moindre réponse.

Il pourrait gagner 10 fois plus au PSG