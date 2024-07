Mercato : Le PSG sur le point de tout gâcher ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a souvent bouclé des deals avec le Napoli depuis l’arrivée de QSI, avec notamment les transferts d’Ezequiel Lavezzi ou encore d’Edinson Cavani. Pourtant, les relations entre les deux clubs semblent se tendre depuis quelques temps et les répercussions pourraient bien être problématiques à l’avenir.

Le PSG version qatarie s’est souvent tourné vers la Serie A pour se construire. On ne compte plus les stars du Championnat italien qui ont garni les rangs parisiens et on peut notamment parler d’un lien particulier avec le Napoli. Cela a notamment mené vers l’arrivée d’Edinson Cavani, qui a détenu pendant quelques temps le record de buts sous le maillot du club de la capitale, avant d’être dépassé par Kylian Mbappé.

Le PSG joue avec le feu ?

Cet été pourrait bien marquer un tournant dans cette relation particulière. Voilà plusieurs semaines que le PSG fait des pieds et des mains pour avoir Khvicha Kvaratskhelia, qui semble être la grande priorité de Luis Enrique pour remplacer Mbappé. La presse italienne parle notamment de deux, voire trois offres avec une dernière aux alentours de 110M€ qui auraient été refusées par le Napoli.

« Si quelqu'un contactait Kvaratskhelia sans y être autorisé... »

L’attitude parisienne dans ce dossier ne semble pas du tout être appréciée par les dirigeants parthénopéens et ce n’est pas un secret, puisque Aurelio De Laurentiis ne s’est pas fait prier pour critiquer publiquement son homologue du PSG ! « Il peut y avoir ceux qui, contrairement aux règles, contactent les joueurs sans l'autorisation du club... Si quelqu'un contactait Kvaratskhelia sans y être autorisé et qu'il présidait également l'ECA (Association européenne des clubs, NDLR), nous pourrions le rappeler à l'ordre » avait lancé récemment le président napolitain, en conférence de presse.

Le Napoli très remonté