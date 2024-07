Mercato - OM : Il annonce la fin pour ce transfert

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, l'OM de Pablo Longoria aurait pour priorité de recruter Mason Greenwood. D'ailleurs, le club phocéen serait en pole position pour rafler la mise sur ce dossier. Et heureusement pour l'OM, la Lazio a abandonné l'idée de recruter Mason Greenwood lors de ce mercato estival.

Il y a quelques jours, l'OM a annoncé le transfert d'Iliman Ndiaye vers Everton. Pour remplacer l'international sénégalais numériquement, le club présidé par Pablo Longoria voudrait boucler le transfert de Mason Greenwood. D'ailleurs, à en croire La Minute OM , l'attaquant de Manchester United serait la priorité de l'OM actuellement. Toutefois, le club phocéen ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier.

La Lazio oublie Mason Greenwood

Selon les informations de The Athletic , divulguées ce lundi après-midi, l'OM et la Lazio auraient formulé une offre pour boucler la signature de Mason Greenwood. Et malheureusement pour le club emmené par Roberto De Zerbi, Benfica, le Borussia Dortmund, la Juventus et Naples seraient également sur les traces du crack anglais de 22 ans. Toutefois, leur travail ne fonctionnerait pas pour le moment. De surcroit, les dirigeants de Manchester United auraient estimé que la proposition de Valence était trop faible. Et alors qu'il aurait lancé les négociations avancées avec les Red Devils , l'OM serait en pole position pour finaliser le transfert de Mason Greenwood. Le club phocéen profitant du retrait de la Lazio, son principal adversaire sur ce dossier.

