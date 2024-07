OM : «Personne ne voulait de moi», l’incroyable aveu de Roberto De Zerbi !

Axel Cornic

Après Sassuolo, le Shakhtar Donetsk et Brighton, Roberto De Zerbi a décidé d’ouvrir un tout nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant l’Olympique de Marseille. Une grande nouvelle pour le club et tous ses suiveurs, puisque l’Italien est considéré comme l’un des meilleurs coachs du moment, avec ses équipes qui jouent souvent un football spectaculaire.

Après les échecs rencontrés avec Paulo Fonseca puis Sérgio Conceição, on commençait à avoir quelques craintes pour l’OM. La surprise a donc été totale lorsque le duo formé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia a réussi à attirer Roberto De Zerbi, pourtant lié à des gros clubs comme Chelsea ou le Bayern Munich.

De Zerbi est à Marseille

Le rêve est devenu réalité lorsque les images de l’Italien à l'OM ont été publiées, avec notamment ses premières séances au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus. A 45 ans c’est son premier défi en France, même s’il a déjà connu des expériences à l’étranger comme en Roumanie lorsqu’il était encore joueur et plus récemment en Ukraine et en Angleterre, en tant que coach.

« Mon passé est le carburant qui me fait viser de plus en plus haut »