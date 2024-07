OM : Les révélations de cet ancien de la maison sur De Zerbi

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a déjà frappé un grand coup sur le mercato. On ne parle pas d’un joueur, mais d’un entraîneur. En effet, Roberto De Zerbi a rejoint Marseille alors qu’il était suivi par de nombreuses formations très prestigieuses. Finalement, l’Italien a donc décidé de s’engager avec le club phocéen et, d’après Maxime Lopez, son ancien joueur à Sassuolo, le coach de 45 ans lui parlait souvent de Marseille, déjà à l’époque.

Pendant de nombreuses semaines, Pablo Longoria a cherché l’entraîneur idéal pour succéder à Jean-Louis Gasset. Tout d’abord il y a eu la piste Paulo Fonseca, puis celle menant à Sérgio Conceição et finalement c’est Roberto De Zerbi qui a été choisi par l'OM.

De Zerbi, le gros coup de l’OM

En réussissant à mettre la main sur Roberto De Zerbi, l’OM a réalisé un sacré coup. En effet, l’Italien était pisté par plusieurs autres formations très prestigieuses, dont le Bayern Munich et Manchester United. Cela est d’autant plus fort que Marseille ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

De Zerbi parlait déjà de l’OM il y a plusieurs années