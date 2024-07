Mercato : Nouvelle ère à l’OM, ils ont hâte !

Thomas Bourseau

L’OM ouvre une nouvelle page du Champions Project de Frank McCourt. Avec la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur pour les trois prochaines saisons, le président Pablo Longoria mise sur la stabilité du projet sportif avec une détermination palpable au centre d’entraînement, que ce soit chez le coach en personne ou bien chez Leonardo Balerdi.

Présent au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille ces dernières heures dans le cadre du lancement de la pré-saison, Leonardo Balerdi qui est pourtant annoncé comme potentiel partant au vu de sa cote sur le marché des transferts est bien là. Et alors que l’OM se lance dans une nouvelle ère avec Roberto De Zerbi, entraîneur italien contractuellement lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, le défenseur argentin du club phocéen y est allé de son petit mot pour accueillir l’ex-coach de Brighton.

«Beaucoup d’envie. Nouvelle saison, nouveau coach»

« Le terrain ? Il est bien, le ballon va aller vite ! Hâte de reprendre ? Oui, beaucoup d’envie. Nouvelle saison, nouveau coach, on verra » . a sobrement confié Leonardo Balerdi avec le sourire aux lèvres aux caméras des médias de l’OM. Et pour ce qui est de Roberto De Zerbi, la hâte est tout aussi partagée que chez son nouveau défenseur.

«Ramener le club en coupe d'Europe et contester la domination du PSG»