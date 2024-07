Mbappé : Riolo fait une demande improbable à Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'est pas au mieux durant cet Euro. D'ailleurs, le principal intéressé ne s'en cache pas et a même réclamé sa sortie lors du quart de finale de l'Euro face au Portugal. Alors que l'Espagne se dresse sur le chemin de l'équipe de France, Daniel Riolo se pose des questions au sujet de la titularisation de la star française.

Plus que deux matches pour l'équipe de France. Qualifiés pour les demi-finales de l'Euro, les Bleus sont proches de l'Olympe, mais le parcours est sinueux. L'Espagne se dresse sur leur chemin (mardi soir). La France va devoir compter sur un Kylian Mbappé au top niveau pour créer l'exploit.

Mbappé va terminer l'Euro sur les rotules

Sauf que la star tricolore est bien loin de son meilleur niveau durant cet Euro. « On avait déjà discuté avec le coach à la fin du temps réglementaire. On a dit qu'on allait essayer et à la mi-temps de la prolongation, je lui ai dit que je ne me sentais plus, que j'étais trop fatigué. Il m'a dit ok » avait confié Mbappé après le quart de finale face au Portugal.

Riolo veut lancer le débat