Mercato : Un attaquant signe au PSG, il hallucine complétement

Recruté pour 90M€ l'été dernier par le PSG, Randal Kolo Muani a réalisé une saison très décevante, ce qui ne l'a pas empêché d'être sélectionné pour l'Euro par Didier Deschamps. Mais avec les Bleus n'ont plus l'ancien Nantais n'est pas convaincant. Par conséquent, Daniel Riolo n'arrive pas à comprendre comment il a pu être recruté par le club de la capitale.

«T’imagines le niveau technique ?»

« Kolo Muani, Thuram, c’est de la tristesse. Donc même si tu vas par là, même Bambi je le mets, parce que de toute façon, dès que tu ramènes Kolo Muani, dès que je les vois prendre le ballon, il me font peur, ils ont les pieds à l’envers les mecs. T’imagines le niveau technique ? », s'offusque l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Je sais pas comment c’est arrivé que ce gars-là ait signé au PSG»