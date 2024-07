Mercato : Le PSG reçoit une réponse claire pour un crack de Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son effectif avec de jeunes talents français, le PSG s'intéresserait notamment à Maghnes Akliouche, qui évolue à l'AS Monaco. Cependant, Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté, ne compte absolument pas vendre sa pépite et prévient les écuries intéressées par le transfert du joueur qui prépare le tournoi olympique.

Bien décidé à poursuivre sa stratégie de recrutement en misant sur de jeunes talents français, le PSG multiplie les pistes et s’intéresserait notamment au milieu offensif de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, qui prépare actuellement le tournoi olympique avec l’équipe de Thierry Henry. Mais Thiago Scuro douche les espoirs parisiens dans ce dossier.



Monaco veut conserver Akliouche

« Sa décision et la nôtre est que nous avons pour priorité de le voir rester. On a eu de bonnes discussions avec lui et son agent pour prolonger son contrat », explique le directeur général de l'AS Monaco auprès de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«La situation est vraiment sous contrôle»