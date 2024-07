Mercato - OM : Il annonce du lourd pour cette recrue

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison éblouissante avec le surprenant Stade Brestois, Lilian Brassier a fait le choix de quitter le Finistère pour rejoindre l'OM. En Provence, le défenseur central ne jouera pas l'Europe, mais il va découvrir un nouveau contexte. Bruno Grougi ne se fait pas de souci pour Brassier, qui fait preuve d'une exigence impressionnante.

Et de deux recrues pour l'OM. Quelques heures après Ismaël Koné, Lilian Brassier a rejoint officiellement le club phocéen. « C'est un club mythique, j'ai beaucoup de fierté. J'avais un peu d'attente parce que ça prenait un peu de temps. Un club populaire, un club connu à l'international. On n'oublie pas les supporters. Dès que tu viens ici, tu retiens ça, les supporters ont une grande place. Je fais partie des vôtres et je ferai tout pour être à la hauteur », a promis le défenseur central. Il ne devrait pas avoir trop de mal à tenir sa parole si l'on en croit Bruno Grougi.

Mercato : Un chantier colossal se profile, quel est le meilleur choix pour l’OM ? https://t.co/l26Y9n5wDn pic.twitter.com/dOtvw0lGWW — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

«C’est le joueur qui nous mettait le plus la pression»

L'entraineur adjoint de Brest garde un excellent souvenir de Lilian Brassier. L'ancien milieu de terrain parle d'un joueur extrêmement professionnel, qui ne cessait de demander des analyses approfondies de son adversaire à son staff afin de préparer au mieux les rencontres.

«C’est un très grand professionnel, quelqu’un qui ne laisse rien au hasard»