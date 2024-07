Mercato : L’OM veut boucler le transfert d’un international français pour 15M€

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé par l’OM entre 2013 et 2017, Brice Samba pourrait y faire son retour lors de cette période de mercato estival. Pau Lopez se rapproche d’un départ pour Côme et la direction olympienne a commencé à lui chercher un successeur, s’intéressant notamment à l’international français. Un dossier dans lequel Marseille ne souhaiterait pas dépenser plus de 15M€.

Le poste de gardien de but risque d’être le prochain dossier du moment du côté de l’OM. Trois ans après son arrivée en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez arrive à la fin de son aventure à Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier espagnol âgé de 29 ans est dans le viseur de Côme. Comme indiqué par la presse italienne, le promu en Serie A serait même proche de s’attacher ses services.

L’OM pense à un retour de Samba

Ce qui veut dire qu’un nouveau gardien devrait débarquer à l’OM cet été. En ce sens, les noms d’Ilan Meslier (24 ans, Leeds) ou bien Filip Jorgensen (22 ans, Villarreal) ont été cités, tout comme celui de Brice Samba. Un joueur bien connu à Marseille, puisqu’il y est passé entre 2013 et 2017. Dans l’ombre de Steve Mandanda, l’international français (3 sélections) n’a pas réussi à s’y imposer, mais il a depuis pris une autre dimension, entre ses passages à Nottingham Forest et désormais au RC Lens.

L’OM ne veut pas aller au-delà de 15M€