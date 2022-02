Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a déjà pris rendez-vous pour son avenir !

Publié le 13 février 2022 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Alvaro Gonzalez a refusé de quitter l’OM cet hiver, durant le mercato estival, l’Espagnol pourrait bien revoir sa position.

Cet hiver, Alvaro Gonzalez était poussé vers la sortie à l’OM. En effet, Jorge Sampaoli ne compte plus sur lui. Restait alors à lui trouver un point de chute. Si les Girondins de Bordeaux étaient sur le coup, le10sport.com vous a révélé que l’Espagnol avait finalement refusé de partir. Alvaro Gonzalez est donc encore à l’OM, mais c’est à l’été qu’un départ pourrait intervenir. Le Marseillais n’a semble-t-il pas fermé la porte à l’intersaison.

« J’ai dit à l’OM que nous attendrons juin »