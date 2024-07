Mercato : Officiel, le PSG annonce une signature !

Jean de Teyssière

Le début de l’ère QSI a été marqué par une sacrée fuite des talents. Kingsley Coman ou encore Mike Maignan, pour ne citer qu’eux, se sont révélés dans d’autres clubs, car le PSG ne faisait pas confiance en ses jeunes. Ces dernières années ont été marquées par une inversion de cette tendance, avec notamment par l’éclosion de Warren Zaïre-Emery.

Depuis plusieurs années, de jeunes joueurs du PSG sortent du lot et sont intégrés à l’équipe première parisienne. Presnel Kimpembe ou encore Adrien Rabiot sont les exemples les plus concrets et dernièrement, Warren Zaïre-Emery est devenu titulaire indiscutable sous Luis Enrique. Un changement de stratégie avec les jeunes qui se poursuit.

Transferts : Un joueur du PSG sacrifié sur le mercato ? https://t.co/uhzMOQ98Kd pic.twitter.com/5sEc1NHhBY — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Un mercato tranquille au PSG

Depuis l’ouverture du mercato estival en France le 10 juin dernier, le PSG n’a enregistré qu’une seule venue, celle du gardien de but russe Matvey Safonov. De nombreuses rumeurs entourent néanmoins le club parisien et la fin de l’Euro devrait accélérer les choses.

Chtaï-Telamio signe un contrat stagiaire avec le PSG

Sur son compte officiel, le PSG a annoncé une nouvelle signature : « Zayon Chtaï-Telamio (2006) a signé un contrat stagiaire de 2 ans avec le Paris Saint-Germain. Le Club tient à le féliciter et lui souhaite une excellente formation au sein du Campus. »