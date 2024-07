Mbappé -Real Madrid : Il demande pardon en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé semble avoir fait l'unanimité ce mardi, durant sa présentation, notamment auprès des plus critiques comme Antonio Roncero. Directeur adjoint du quotidien espagnol As, ce grand fan du Real Madrid n'avait pas mâché ses mots en 2022 lorsqu'il avait décidé de recaler le club espagnol pour le PSG. Mais aujourd'hui, tout est pardonné.

Kylian Mbappé est pardonné. Deux ans après sa vole-face en faveur du PSG, le joueur a enfin signé son contrat avec le Real Madrid et a été lourdement applaudi lors de son apparition sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu ce mardi. Directeur adjoint du quotidien As, Antonio Roncero a assisté à cet événement. Grand fan du Real Madrid, il avait été l’un des plus virulents au moment de la prolongation de Mbappé au PSG.

Mercato : Le PSG peut boucler le retour de cet attaquant pour 50M€ https://t.co/8zIucZhV3B pic.twitter.com/5nWHfm6WQh — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Mbappé avait été critiqué en Espagne

« Mbappé n'a jamais joué pour le Real Madrid, et Madrid sans lui a gagné 14 coupes d'Europe. Après sa trahison, Madrid a gagné la quatorzième à Saint-Denis. De plus, il a ri pendant que les ultras du PSG insultaient le Real Madrid. En tant que Madridista, je ne vais pas le pardonner, grâce au Real Madrid il a négocié un énorme contrat, qu'il reste dans sa prison dorée. Madrid restera le plus grand sans lui » confiait-il il y a encore quelques mois.

Roncero évoque « une réconciliation »

Mais ce mardi, Roncero a fait son mea-culpa. « J'avais des doutes sur le fait que les gens lui témoignent autant d'affection, de dévotion et de dévouement, mais j'y étais moi-même et j'ai rapidement mis mes doutes de côté. La scénographie était brutale, les vidéos, la musique avec le toit fermé, le son du Bernabéu était incroyable. Je me suis impliqué dans le travail et cela a touché mon âme. Je n'aurais jamais pensé que la réconciliation serait aussi peu traumatisante, c'était merveilleux. Son discours a été impeccable et si nous avions des doutes, ce que j'ai eu à un moment donné, aujourd'hui il m'est apparu clairement que ce gamin était un Madrilène, que son rêve était de venir à Madrid et aujourd'hui il l'a réalisé » a déclaré le journaliste à la Cadena Ser.