Mercato - OM : Un «tueur» à 15M€ conseillé à Marseille

Après seulement une saison à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang va déjà faire ses valises, lui qui est attendu en Arabie saoudite. Faris Moumbagna pourrait lui ne rester que quelques mois. Suite à son agression à Marseille, le Camerounais pourrait s’en aller. L’OM va donc avoir besoin de sang neuf à la pointe de son attaque et pour cela, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont reçu un conseil.

Jusqu’à présent, l’OM s’est renforcé en défense et au milieu de terrain. Roberto De Zerbi va également avoir besoin de sang neuf dans le secteur offensif. Tandis qu’Iliman Ndiaye est déjà parti, Pierre-Emerick Aubameyang va le suivre et il ne devrait pas être le dernier. En effet, traumatisé suite à son agression d’il y a quelques semaines, Faris Moumbagna pourrait prendre la décision de quitter Marseille après seulement quelques mois passés sur la Canebière. Pour l’OM, le recrutement d’un nouveau 9 pourrait alors devenir une priorité.

« Ça vaudrait le coup de le tenter »

Pour Football Club de Marseille, Pierre Gerbeaud a soufflé un nom à l’OM en la personne de Jhon Cordoba. A propos de l'attaquant colombien qui évolue aujourd’hui à Krasnodar, il a confié : « Il sort d’une grosse saison en Russie. Il ne rentre pas forcément dans ce que je cherche l’OM, étant donné qu’il a 31 ans. Mais sur un projet de 2 ans, je pense que ça vaudrait le coup de le tenter. C’est un 9 qui sait faire beaucoup de choses, là il est en Russie mais il a eu gros passage en Allemagne où il a joué pour Berlin, Cologne et Mayence. Il a complètement explosé, ses stats en sélection sont assez folles. Il compte 4 buts pour 8 sélections, ce qui est assez fou. Il est assez physique, capable de jouer dos au but et de remiser. C’est comme ça notamment qu’il fait sa passe décisive face au Brésil. Il est aussi capable de prendre la profondeur et de marquer, d’être un joueur de surface ».

« Il est plus tueur que Moumbagna »

Il a ensuite poursuivi concernant Cordoba : « Il a une palette assez complète, très intéressante. Ce n’est pas Lukaku non plus mais il est grand. Il pourrait rendre de grands services à l’OM, c’est un profil similaire un peu à Moumbagna. Donc s’il venait à partir, ce serait le remplaçant idéal. Il est plus tueur que le buteur olympien. Il pèse vachement sur les défenses adverses. Il peut être complémentaire avec un 9 mobile autour de lui, si tu as un meneur de jeu qui fait des passes ou qui se projette dans la surface ça peut être intéressant. C’est le moment où il est en train d’exploser en plus, ce qui augmenterait un peu le prix. Je pense qu’autour de 15 millions d’euros, ce serait possible ».