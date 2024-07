Mercato - PSG : Mbappé se lâche sur ses transferts avortés au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Après 7 ans passés sous le maillot du PSG, l’international français s’est engagé avec la Casa Blanca. C’est un rêve qui se réalise pour Mbappé, lui qui aurait déjà pu rejoindre le Real Madrid à plusieurs reprises ces dernières années. Néanmoins, avant cet été, cela ne s’est jamais concrétisé pour lui, mais cela ne l’a visiblement pas déstabilisé.

Les chemins de Kylian Mbappé et du Real Madrid étaient appelés à se croiser un jour ou l’autre. C’est enfin le cas. Cela faisait maintenant plusieurs années que les deux se tournaient autour sans pour autant avoir réussi à s’unir. En 2017, Mbappé avait notamment préféré signer au PSG plutôt qu’au Real Madrid. De même, quand il était à Paris, le capitaine de l’équipe de France a à plusieurs reprises été annoncé chez les Merengue sans que cela ne se concrétise. On se rappelle notamment de l’épisode en 2022 quand Kylian Mbappé avait fini par prolonger avec le PSG à la surprise générale.

« J’étais proche de signer il y deux ans, il y a trois ans aussi »

Cette fois, Kylian Mbappé a enfin bel et bien posé ses valises au Real Madrid. Et à l’occasion de sa conférence de presse ce lundi, le Français a été interpellé sur ses nombreux rendez-vous manqués avec les Merengue, expliquant alors : « J’étais proche de signer il y deux ans, il y a trois ans aussi. Ce sont des choses qui font partie de la vie d’un joueur de football. Le passé est derrière et je ne pense qu’au présent. Je veux profiter de ce jour, historique pour moi et ma famille ».

« Pour moi, le Real était la seule solution »

Kylian Mbappé a donc signé au Real Madrid et pour l’ex-joueur du PSG, c’était l’unique option pour poursuivre sa carrière. « J'étais convaincu que ce moment arriverait. Pour moi, le Real était la seule solution. J'avais d'autres propositions de la part d'autres clubs mais je répondais toujours la même chose : si je quitte Paris c'est pour le Real Madrid », a fait savoir Mbappé.