Mercato : Après Mbappé, cette star signe au Real Madrid

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Luka Modric a finalement rempilé d'une année avec le Real Madrid. En effet, le club merengue a officialisé la prolongation de la star croate de 38 ans ce mercredi après-midi. Luka Modric défendra donc les mêmes couleurs que Kylian Mbappé la saison prochaine.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Présenté ce mardi midi au Santiago Bernabeu, le nouveau numéro 9 merengue s'est totalement enflammé pour son transfert : « C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé de jouer au Real Madrid pendant des années. Ce rêve est exaucé aujourd'hui, je suis un jeune homme particulièrement heureux ».

Mbappé a signé au Real Madrid

Après Kylian Mbappé, une autre star vient tout juste de signer au Real Madrid. Il s'agit de Luka Modric. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2024 avec la Maison-Blanche, le milieu de terrain croate était libre de tout contrat depuis près de deux semaines ; mais il a finalement rempilé d'une saison ce mercredi après-midi.

Modric prolonge d'un an au Real Madrid

Sur son site officiel, le Real Madrid a officialisé la prolongation de Luka Modric (38 ans), et ce, pour une durée d'une année. « Le Real Madrid C. F. et Luka Modrić se sont mis d'accord pour prolonger le contrat de notre capitaine, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2025 », peut-on lire.