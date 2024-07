Mercato - PSG : Une condition est fixée pour ce transfert à 130M€

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du Napoli, Victor Osimhen aurait alarmé la direction du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que le club de la capitale envisagerait de boucler son transfert lors de ce mercato estival. Si le PSG a avancé les discussions avec le Napoli d'Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen ne devrait migrer vers Paris que si, et seulement si, un attaquant quittait le club rouge et bleu lors de cette fenêtre de transferts.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin, le PSG a accueilli deux joueurs au total pour le moment. D'une part, Gabriel Moscardo vient d'arriver à Paris. Alors que le PSG a officialisé son transfert au mois de janvier, le crack brésilien de 18 ans est resté pendant six au Corinthians, et ce, sous la forme d'un prêt. D'autre part, Matvey Safonov (25 ans) s'est engagé en faveur du club rouge et bleu lors de cette fenêtre de transferts.

Mercato : Une star part au clash pour son transfert au PSG ! https://t.co/x9xg3WZ0Mg pic.twitter.com/3u4yHfSnKY — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Le PSG a lancé les hostilités pour Osimhen

Après Gabriel Moscardo et Matvev Safonov, Victor Osimhen pourrait aussi débarquer à Paris cet été. Toutefois, le buteur du Napoli ne viendra au PSG que si, et seulement si, un attaquant venait à partir d'ici la fin du marché.

Osimhen va signer au PSG si...

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur X, le PSG avancerait les négociations avec le clan Osimhen, et ce, dans le but que son transfert se concrétise rapidement. De son côté, le buteur du Napoli serait emballé par l'idée de signer au PSG si les deux clubs parvenaient à s'entendre. Comme l'a indiqué le journaliste italien, Victor Osimhen figurerait à une place très haute dans la liste du PSG, et ce, en cas de départ d'un avant-centre cet été. Pour rappel, Luis Enrique dispose de deux attaquants de pointe dans son effectif actuellement : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Affaire à suivre...