Mercato : L'OM organise un deuxième rendez-vous avec cet entraîneur

Jean de Teyssière

La saison de l'OM est enfin terminée. Les Marseillais ne joueront aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, eux qui ont terminé à la huitième place. Jean-Louis Gasset, arrivé en février dernier, va quitter son poste et l'OM lui cherche un remplaçant. Alors que la piste Paulo Fonseca n'a pas encore abouti, l'OM a déjà son plan B, Sergio Conceiçao et une deuxième réunion a eu lieu.

La saison de l'OM a été plus que galère. Après quatre entraîneurs et une huitième place en Ligue 1, les joueurs marseillais ne disputeront pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Jean-Louis Gasset va quitter le club et le projet qui sera présenté au futur entraîneur devra être solide pour le convaincre de se lancer dans l'aventure phocéenne.

Longoria a rencontré Conceiçao

Comme révélé par le10sport.com en exclusivité,`Pablo Longoria, le président de l'OM, a rencontré l'entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao. Le technicien portugais fait partie du plan B de l'OM pour la succession de Jean-Louis Gasset, la priorité numéro 1 étant Paulo Fonseca.

Deuxième réunion avec Conceiçao !

Le journaliste Sacha Tavolieri confirme notre information et dévoile même qu'une deuxième réunion aurait eu lieu entre les deux hommes. Le Portugais serait même attiré par le projet marseillais, même si sa priorité reste l'AC Milan. Comme Paulo Fonseca.