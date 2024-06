Mercato : Le PSG vise un prodige à 120M€, une offre va partir

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait partie des cadors intéressés par le prodige du SL Benfica João Neves. Le milieu de terrain de 19 ans, qui dispose d’une clause libératoire de 120M€, est également suivi en Premier League, où un club de légende s’apprête à dégainer une première offre.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Si plusieurs noms ont déjà été associés au club de la capitale dans ce secteur de jeu, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 11 avril dernier que Paris était intéressé par João Neves, jeune milieu de 19 ans évoluant à Benfica.

Le PSG lorgne João Neves

Néanmoins, nous vous révélions également que la clause libératoire fixée par le club lisboète pour l’international Portugais (120M€) refroidissait clairement les ardeurs du PSG dans ce dossier. De plus, la concurrence est rude. En effet, João Neves est très convoité notamment en Premier League. Et à en croire les dernières indiscrétions du Correio Da Manhã , Liverpool est désormais dans la course.

Liverpool va faire une offre pour le Portugais