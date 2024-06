Conceiçao : Jackpot garanti pour l’OM ?

Alexis Brunet

Après Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, le prochain coach de l’OM devrait probablement être Sergio Conceição. Pablo .Longoria tente depuis plusieurs jours de mettre le grappin sur le coach portugais, qui est libre depuis son départ du FC Porto. Si ce dernier rejoint Marseille, le mariage devrait plutôt bien coller, d’après Malang Sarr.

L'OM n'a pour le moment pas de coach et l'heure tourne. Pablo Longoria s'est mis en quête de l'homme idéal et le président marseillais semble avoir porté son choix sur Sergio Conceição.

« C’est quelqu’un de chaud »

Dans les colonnes de L’Équipe , Malang Sarr a dressé un portrait de Sergio Conceição, qui a été son entraîneur du côté de Porto. Selon le défenseur, le possible futur coach de l’OM a plutôt un fort caractère. « C’est quelqu’un de chaud, mais il a un bon coeur. Dès que l’équipe n’en fait pas assez, il tape du poing sur la table, il y a eu des moments de colère. Quand on connaît le personnage, c’est normal. Ça ne dure pas longtemps, il n’est pas rancunier. Il ne vaut mieux pas lui répondre et laisser passer… Sur son banc, on l’entend mais ce n’est pas un coach qui est dans la démesure au niveau de la voix. »

« Ca colle avec Marseille »