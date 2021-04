Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG se mobilise pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 avril 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé a récemment jeté un froid sur son avenir au PSG. Mais au sein du club de la capitale on se mobilise pour l'international français.

Mercredi soir, après la victoire de l'équipe de France contre la Bosnie (1-0), Kylian Mbappé s'est prononcé sur son avenir au micro de RTL . « Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler », confiait l'attaquant du PSG. Mais au-delà de ça, Kylian Mbappé a surtout jeté un froid sur son futur à Paris en assurant que les critiques pourraient avoir un impact sur sa décision : « Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça. Le plus important c’est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien . » La menace d'un départ est donc bien présente d'autant plus que le contrat de Kylian Mbappé au PSG s'achève en juin 2022, et s'il ne prolonge pas, le club de la capitale sera contraint de vendre son attaquant afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Mais à Paris, personne ne veut voir partir son Champion du monde.

Pochettino évoque son rôle pour l'avenir de Mbappé

A commencer par Mauricio Pochettino. Dans les colonnes du Parisien , l'entraîneur du PSG s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé : « Si j’ai un rôle à jouer pour l’avenir de Kylian Mbappé ? Je ne sais pas, c’est une question pour lui (rires). Encore une fois, c’est une question pour lui et son entourage. On a une super relation depuis trois mois, comme avec Ney. Je me force à lui parler français, mais il peut me parler en espagnol ou en anglais. On discute bien. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Qui n’en aurait pas, d’ailleurs ? Son caractère, ce qu’il est au quotidien… Et bien sûr le grand joueur qu’il est. J’espère qu’il va s’inscrire ici de nombreuses années. Et je ne dis pas ça de manière égoïste, mais pour le bien du club et de Paris. Il peut aider le club à obtenir de grandes choses. Parce qu’il est rapide sur le terrain, c’est ça ? (rires) Il me semble être un garçon très mature, très joyeux. J’espère que sa décision sera de rester avec nous ». Mais au sein du groupe aussi c'est un sujet qui fait débat.

