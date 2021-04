Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est interpellé en interne pour son avenir !

Publié le 3 avril 2021 à 8h45 par D.M.

Lors d’un entretien accordé à la presse allemande, Thilo Kehrer s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid.

Au sein de quelle équipe évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour l’heure, le mystère demeure entier. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’international français hésite à prolonger son bail avec le club parisien et à accepter l’offre de Leonardo. Une aubaine pour le Real Madrid, qui tentera de le recruter lors du prochain mercato estival. Kylian Mbappé devrait prochainement officialiser sa décision, mais ses coéquipiers espèrent qu’il restera à Paris la saison prochaine.

«J'espère qu'il restera car il joue un rôle extrêmement important»