Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un message très clair pour son avenir !

Publié le 3 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG cherche à boucler au plus vite la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a fait passer un nouveau message très fort à l’attaquant français.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 au sein du PSG ? Ce dossier fait couler beaucoup d’encre, surtout que l’international français a récemment jeté un froid en indiquant qu’il commençait à être lassé par le contexte médiatique du pays. En attendant, Mauricio Pochettino tente plus que jamais de retenir Mbappé au PSG et lui a fait passer un message dans les colonnes du Parisien.

« J’espère qu’il restera avec nous »