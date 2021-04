Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, critiques... Pochettino répond à Mbappé !

Publié le 2 avril 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions concernant les déclarations de Kylian Mbappé mercredi soir. L'attaquant du PSG voit son contrat prendre fin en juin 2022 et il n'a pas manqué de jeter un froid sur son avenir. Mais le technicien argentin refuse de polémiquer.

Vivement critiqué suite à ses prestations avec l'équipe de France, comme après sa première partie de saison avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher son agacement au micro de RTL mercredi soir. « Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sur qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus », confiait-il avant d'assurer que cela pouvait influencer son avenir alors que son contrat au PSG court jusqu'en juin 2022. « Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… Mais après il n’y a pas que ça. Le plus important c’est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir au quotidien », ajoutait Kylian Mbappé qui assure que « quand j’aurai pris ma décision je viendrai en parler . » En attendant, le PSG s'impatiente et les déclarations du Champion du monde ne cessent de faire parler.

Pochettino monte au créneau pour Mbappé