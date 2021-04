Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible scénario pour Leonardo dans le feuilleton Kean !

Publié le 2 avril 2021 à 20h30 par Amadou Diawara mis à jour le 2 avril 2021 à 20h34

Lors du prochain mercato estival, le PSG et la Juventus devraient se disputer le recrutement de Moise Kean. Pour rafler la mise et devancer le club de la capitale, La Vieille Dame voudrait utiliser Adrien Rabiot et/ou Aaron Ramsey. Alors qu'il ne serait pas très ouvert à l'idée de négocier ces échanges, Everton pourrait finalement se laisser convaincre si Merih Demiral était inséré dans la transaction.

Orphelin d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, partis librement et gratuitement cet été à Manchester United et au Bayern, Leonardo s'est tourné vers Moise Kean pour pallier ces absences. En effet, le directeur sportif du PSG est tombé d'accord avec Everton pour le prêt sans option d'achat de l'international italien. Alors que Moise Kean fait forte impression depuis son arrivée dans la capitale française, Leonardo voudrait trouver un arrangement avec les Toffees de Carlo Ancelotti pour le conserver définitivement à la fin de la saison. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la Juventus s'active pour rapatrier Moise Kean lors du prochain mercato estival. Et heureusement pour le PSG, la pépite italienne de 21 ans compte snober Everton et la Juve pour rester au Parc des Princes, comme nous vous l'avons annoncé le 22 mars. Malgré tout, Andrea Pirlo, le coach turinois, ne lâcherait pas l'affaire et aurait prévu de tenter le tout pour le tout pour boucler le retour de Moise Kean dans les mois à venir.

Demiral, la clé pour la Juve avec Moise Kean ?

Ce vendredi, Tuttosport a lâché de nouvelles précisions de taille sur le dossier Moise Kean. Des informations qui ne devraient pas faire plaisir au PSG. A en croire le média transalpin, la Juventus se préparerait à la possibilité de voir partir Alvaro Morata et/ou Paulo Dybala. Dans cette optique, les Bianconeri auraient fait du recrutement de Moise Kean une priorité pour cet été. Pour mettre toutes les chances de son côté et battre la concurrence du PSG, la Juve aurait monté stratégie bien précise. En effet, La Vieille Dame compterait sacrifier Adrien Rabiot et/ou Aaron Ramsey et les utiliser en contrepartie pour convaincre Everton de lui rendre Moise Kean. Toutefois, les Toffees de Carlo Ancelotti ne seraient pas très emballés par l'idée de négocier une telle opération, à moins que Merih Demiral ne soit inséré dans la transaction. Reste à savoir ce qu'en pense Andrea Pirlo. Mais dans tous les cas, Leonardo, le directeur sportif du PSG, ferait mieux de se méfier de la Juventus concernant Moise Kean.

