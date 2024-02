Mercato : L’ASSE le lâche, le RC Lens tire le gros lot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui apprécié au RC Lens, Ruben Aguilar revient de loin. Il y a près de dix ans, le joueur était remercié par l'ASSE. Après avoir envisagé de s'éloigner du football, le joueur a repris le court de sa carrière professionnelle, d'abord à l'AJ Auxerre, puis aujourd'hui dans le nord de la France. L'arrière droit est revenu sur ses années galères.

Agé de 30 ans, Ruben Aguilar est devenu l'un des cadres de Franck Haise. Ce samedi, le joueur était encore titularisé lors de la rencontre face au RC de Strasbourg (3-1). « Sa personnalité correspond à celle du groupe. Il ne baisse pas les bras quoi qu'il se passe. Il a toujours été présent partout où il a évolué. C'est une chance de l'avoir à chaque entraînement. Quelle que soit la couleur de la chasuble, il envoie. C'est la meilleure manière de ne pas avoir de regret, lui a compris tout ça » a lâché l'entraîneur du RC Lens.

L'ASSE ne l'avait pas conservé

Une abnégation qui prend sa source de son début de carrière mouvementé. Non-conservé par l'ASSE en 2014, Aguilar avait songé à se reconvertir avant de recevoir un appel de Jean-Luc Vannuchi, coach d'Auxerre. Un coup de il salvateur qui lui permettra ensuite de découvrir la Ligue 1 avec Montpellier et de s'imposer à l'AS Monaco.

« On connaît le sens du mot galère »