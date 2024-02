Mercato : Un buteur cartonne, l’OM craque et imite le PSG

Arnaud De Kanel

Un an plus tard, le transfert de Vitinha suscite toujours autant d'interrogations. Le montant de 32M€ est difficilement compréhensible lorsqu'on voit l'apport du Portugais. Mais pour un dirigeant olympien, il est justifié car il empilait les buts en Europa League et que c'est la prix à payer pour un jeune numéro 9. Il compare d'ailleurs ce transfert à ceux de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au PSG.

Vitinha reste à ce jour la recrue la plus chère de l'OM et ça ne devrait pas bouger pendant un certain moment, sauf si un investisseur se décide à racheter le club. Les 32M€ déboursés font encore parler mais ils sont justifiables selon un dirigeant olympien.

Mercato : L’OM a reçu une réponse à 35M€ pour un buteur ! https://t.co/uhHaO1qi8e pic.twitter.com/iW8Yv0m4il — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

«Un jeune 9 avec des références, cela a un prix»

Tout d'abord, l'état du marché des jeunes avants-centre. D'autre part, le fait que Vitinha restait sur de très bonnes prestations en Ligue Europa avec Braga où il avait inscrit plusieurs buts. Autant d'éléments qui justifient le montant de la transaction selon un dirigeant de l'OM qui compare ce deal aux récents transferts réalisés par le PSG.

«Vitinha cartonnait en Ligue Europa»