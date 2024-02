Mercato de folie à l’OL, il interpelle le boss

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OL a enflammé le marché des transferts. En effet, les Gones ont recruté sept joueurs au total : Orel Mangala, Saïd Benrahma, Nemanja Matic, Gift Orban, Malick Fofana, Adryelson et Lucas Perri. Interrogé ce dimanche soir, Maxence Caqueret a totalement validé le travail de sa direction.

Passé totalement à côté de sa première partie de saison, l'OL a frappé un grand coup lors du dernier mercato hivernal, et ce, pour se relancer en 2024. En effet, John Textor a offert sept nouveaux joueurs à Pierre Sage : Orel Mangala, Saïd Benrahma, Nemanja Matic, Gift Orban, Malick Fofana, Adryelson et Lucas Perri.

Caqueret valide le recrutement de l'OL

Après la victoire de l'OL sur la pelouse du Montpellier HSC ce dimanche (1-2), Maxence Caqueret s'est livré sur le recrutement XXL de son club. Et le milieu de terrain de 23 ans a totalement validé les choix de John Textor, son président.

«On a des nouveaux joueurs de très haut niveau»