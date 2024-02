Mercato : Le Real Madrid prépare un transfert surprise

Amadou Diawara

Pour renforcer le couloir droit de sa défense, le Real Madrid aurait identifié un tout nouveau profil. En effet, le club merengue penserait à boucler la signature d'Andrea Cambiaso, qui fait le plus grand bonheur de la Juventus cette saison. Toutefois, le Real Madrid ne serait pas seul sur ce dossier.

En plus de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland, le Real Madrid aurait d'autres cibles en tête pour le mercato estival. Selon la presse italienne, le club merengue aimerait profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour étoffer le couloir droit de sa défense.

Le Real Madrid s'intéresse à Cambiaso

Selon les informations de La Stampa , le Real Madrid en pincerait pour Andrea Cambiaso. Le club emmené par Carlo Ancelotti voudrait s'offrir les services du joueur de 23 ans pour anticiper l'après-Dani Carvajal (32 ans).

Andrea Cambiaso n'est pas à vendre