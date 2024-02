RC Lens - Strasbourg : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Thibault Morlain

Après l’OM, c’est au tour du RC Lens d’entrée en lice dans cette 21ème journée de Ligue 1. Ce samedi 10 février, les hommes de Franck Haise vont recevoir le Strasbourg de Patrick Vieira sur leur pelouse de Bollaert. Le 10 Sport vous dit d’ailleurs tout ce qu’il y a à savoir sur cette rencontre entre les Sang et Or et le RCSA.

La 21ème journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi. Et cette après-midi, c’est vers Lens que les regards se tourneront. 6ème au championnat avant le coup d’envoi, l’équipe dirigée par Franck Haise va devoir se frotter à Strasbourg, entraîné par Patrick Vieira, actuel 10ème au classement. Rendez-vous donc à 17 heures pour le coup d’envoi de ce Lens-Strasbourg à Bollaert. Une rencontre que vous pourrez suivre sur les plateformes TV et streaming de Prime Vidéo .

Il quitte le RC Lens et balance sur son successeur ! https://t.co/FR0xrCNrSK pic.twitter.com/kaQP2jp1hh — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Quelles équipes pour Lens - Strasbourg ?

Pour cette rencontre de la 21ème journée de Ligue 1, Franck Haise devrait aligner une équipe pour le moins classique pour le RC Lens. Selon L’Equipe , dans un traditionnel 3-4-3, les Sang et Or devraient évoluer de la façon suivante : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, El-Aynaoui, Diouf, Chavez - Sotoca, Wahi, Pereira Da Costa.



Face à Lens, on retrouvera donc Strasbourg. Et pour l’occasion, Patrick Vieira devrait partir avec un 4-3-3 : Bellaarouch - Guilbert, Perrin, Sylla, Delaine - Mwanga, Sissoko, Diarra - Senaya, Emegha, Bakwa.

Victoire primordiale !

Ce samedi, que ce soit le RC Lens ou Strasbourg, chacun cherchera à repartir avec les 3 points de la victoire. Pour les Sang et Or, la victoire est importante après avoir vu l’OM caler face à Metz (1-1) ce vendredi soir. En effet, avec un succès, les Nordistes prendraient alors leurs distances avec les Marseillais, tout en recollant possiblement avec les 4 premières places en attendant notamment le résultat du LOSC, opposé au PSG ce samedi soir. Objectif victoire également pour le Strasbourg de Patrick Vieira. Depuis le début de l’année 2024, le RCSA n’a toujours pas gagné en Ligue 1. Repartir avec les 3 points ce samedi face au RC Lens serait alors un très gros coup pour les Strasbourgeois et ça ferait du bien au moral.