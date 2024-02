Il quitte le RC Lens et balance sur son successeur !

Alexis Brunet

Cet été, Elye Wahi est passé de Montpellier au RC Lens. Un choix important pour le Français, puisqu'il est devenu le plus achat du club du nord de la France. Malheureusement, l'attaquant a du mal à répondre aux attentes depuis son arrivée. Mais cela n'inquiète pas Loïs Openda, qui est persuadé, qu'avec un peu de confiance, Wahi va enfin donner la pleine mesure de son potentiel.

L'été dernier, le mercato du RC Lens a été très mouvementé. Alors que Loïs Openda était arrivé il y a seulement un an, le Belge avait alors fait ses valises pour rejoindre le RB Leipzig. Les dirigeants lensois ont donc dû lui trouver un successeur, et le choix de ces derniers s'est porté sur Elye Wahi.

Wahi a du mal à Lens

Pour le moment, le transfert d'Elye Wahi au RC Lens n'est pas une franche réussite. En 23 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant n'a été décisif qu'à six reprises (quatre buts et deux passes décisives). Des statistiques en dessous du potentiel de l'ancien joueur de Montpellier, et trop basses par rapport à l'investissement lensois.

Openda vole au secours de Wahi