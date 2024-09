Mercato : La prochaine star du PSG déjà annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plus d'un an après son explosion en Ligue 1, Warren Zaïre-Emery fait, aujourd'hui, pleinement partie du projet parisien. Une réussite made in PSG, saluée par Zoumana Camara. Ancien coach des U-19, Papus a couvé le jeune milieu de terrain âgé de 18 ans. Pour le technicien, le joueur pourrait devenir l'une des grandes figures du PSG.

Entraîneur des U-19 du PSG durant trois ans, Zoumana Camara a vu passer de nombreux talents sous ses yeux. Mais l’une de ses plus grandes réussites est d’avoir réussi à rassurer Warren Zaïre-Emery et de lui faire prendre conscience de ses qualités. Depuis, le milieu de terrain est devenu l’un des hommes de base de Luis Enrique. Dans les colonnes du Parisien, Camara, parti du PSG cet été, a partagé sa fierté.

Camara s'enflamme pour Zaïre-Emery

« C’est la mienne comme celle des autres éducateurs qui l’ont eu en U 13, U 14 ou avant. De manière imagée, j’aime bien comparer ce processus à celui d’une chaîne de construction. Dans cette chaîne, je suis arrivé à un moment où il est en avance de par son talent et donc il arrive déjà dans les derniers réglages avant d’aller plus haut. Je l’ai fait jouer en Youth League, il avait 15 ans. Tout s’est fait de manière très linéaire pour lui » a confié Camara.

« Pour moi, il coche toutes les cases »

Selon le technicien, Zaïre-Emery a tout pour s’imposer, durablement, au PSG. « Je n’aime pas trop parler de star, car c’est un joueur dans lequel les Parisiens peuvent se reconnaître : il est issu de la formation, il est arrivé à l’association et a franchi les étapes. Il est talentueux, respectueux, généreux dans le travail, discipliné. Pour moi, il coche toutes les cases et a toutes les valeurs que le club veut véhiculer. C’est un joueur qui représente très bien le club et auquel les gens peuvent s’identifier même si on aime les joueurs offensifs » a-t-il lâché.