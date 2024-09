PSG : Il dévoile toute la vérité sur cette rumeur du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Viré par le PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel avait rebondi à Chelsea en janvier 2021. A l’époque, il était question que l’Allemand amène dans ses valises Zoumana Camara, qui était son adjoint au sein du club de la capitale. Cela ne s’est finalement pas réalisé. Mais aucun regret pour celui qui est finalement resté à Paris, où il a pris en charge les U19 du PSG par la suite.

Après avoir terminé sa carrière en tant que joueur au PSG en 2015, Zoumana Camara a assuré sa reconversion au sein du club de la capitale. Il est alors devenu entraîneur adjoint, collaborant notamment avec Laurent Blanc, Unai Emery puis Thomas Tuchel. Ça avait d’ailleurs bien collé avec l’Allemand à tel point que quand Tuchel a signé à Chelsea en janvier 2021, il était question que Camara le suive chez les Blues.

« Je devais suivre aussi mon chemin »

N’ayant finalement pas suivi Thomas Tuchel à Chelsea, Zoumara Camara sera resté au PSG, où il a pris en charge par la suite les U19. A-t-il des regrets de ne pas avoir rejoint les Blues ? « Non, parce que je devais suivre aussi mon chemin puisque j’ambitionnais d’entraîner », a assuré Camara pour Le Parisien.

« Il ne m’a pas proposé de le rejoindre »

« C’est à ce moment-là que je me suis dit que c’était le bon moment de prendre les jeunes. Il y a eu des rumeurs, on a eu des discussions, mais comme j’avais déjà pris ma décision de rester au club, il ne m’a pas proposé de le rejoindre », a poursuivi celui qui a quitté les U19 du PSG et recherche toujours un club.